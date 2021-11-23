Одежда, обувь и очки: одесские пограничники задержали незаконный груз

22 ноября вблизи границы с Молдовой (с.Новокрасное Одесской области) пограничники Подольского отряда совместно с представителями СБУ и таможни при силовой поддержке пограничного спецподразделения задержали автомобиль «Mersedes Sprinter».

Как сообщает Госпогранслужба, водитель автомобиля — 41-летний уроженец Подольска — незаконно перемещал из Молдовы в Украину очки, обувь и одежду.

Выяснилось, что товар планировалось реализовывать на местных рынках. Предварительная общая сумма оценки товара и автомобиля составила около 10 млн. гривен.

Автомобиль с грузом передан представителям Одесской таможни. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, 18 ноября оперативные сотрудники Измаильского погранотряда и управления стратегических расследований в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции в Измаиле.

Фото: Госпогранслужба

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