В Одесской области пограничники задержали дюжину мужчин призывного возраста

Пограничники Подольского отряда в ходе реализации оперативной информации предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу.

Как выяснилось, жители разных областей Украины воспользовались услугами перевозчиков к границе, которые посоветовали интернет-организаторы, — сообщает Госпогранслужба.

По предварительной договорённости, прибыв на территорию сопредельного государства, они должны были уплатить от 3800 до 5000 долларов США с каждого.

«Предприимчивыми таксистами» оказались 63- и 33-летние жители Одесской области, которые встретили «уклонистов» и довезли их до определённого места. Поняв, что их разоблачили пограничники, дельцы бежали, бросив своих клиентов и транспортное средство.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, горе-шофёры были найдены и задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Автомобиль изъят.

«Клиенты» привлечены к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Одессе в ноябре 2023 года разоблачили очередную схему незаконного выезда из Украины уклонистов от призыва на военную службу с использование заключения фиктивных браков с невестами с инвалидностью.

Фото и видео: Госпогранслужба

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