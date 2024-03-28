В Одесской области будут судить работника ТЦК, торговавшего «белыми билетами»

В Одесской области перед судом предстанут сотрудник Раздельнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и правоохранитель, обещавшие за деньги «помочь» мужчинам избежать призыва.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР установили, что работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил военнообязанному мужчине «помочь» в выдаче документов о непригодности к службе. Он даже предоставил «выбор»: оформить непригодность через брак с женщиной с инвалидностью или ограничениям по состоянию здоровья.

«В феврале 2024 года работники ГБР задержали дельцов при получении 7 тыс. долларов США. Фигуранты отстранены от должностей, они обвиняются в получении неправомерной выгоды, совершённом по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Государственного бюро расследований в январе 2024 года разоблачили в Одесской области организованную преступную группу, которая при содействии правоохранителей переправляла уклоняющихся от мобилизации в Молдову.

Фото: ГБР

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