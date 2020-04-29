Лучший способ отступления — нападение: Стерненко подал в суд на генпрокурора

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро по заявлению одесского активиста Сергея Стерненко зарегистрировать производство из-за недостоверного декларирования имущества генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом скандальный активист написал на своей странице в Facebook.

«Судья Высшего антикоррупционного суд удовлетворил мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал касаемо недекларирования имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой», — отметил он.



Стерненко добавил, что после внесения сведений в ЕРДР будет ходатайствовать об исследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чём днями сообщили журналисты программы «СХЕМЫ».

как сообщала Одесса News, 7 апреля глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова в интервью изданию «Украинская правда» заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего на него человека, будет объявлено в любом случае: «квалификация идёт или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение… 115-я — это убийство, 118-я — это убийство с целью самозащиты. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры».