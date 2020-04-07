Генпрокурор: Подозрение одесскому активисту будет в любом случае

Подозрение одесскому активисту Сергею Стерненку, который в 2018 году смертельно ранил своего нападавшего, будет объявлено.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Смотрите, в отношении Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идёт или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение… 115-я — это убийство, 118-я — это убийство с целью самозащиты. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор», — подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что для неё это дело является резонансным — «как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов».

«А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить, и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно завершится. Вопрос в квалификации», — заявила она.

Квалификация дела, как отметила руководитель Офиса генпрокурора, будет определена, в частности, на основе экспертизы, результаты «которой только пришли».



Как сообщала Одесса News, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля. А позже — также государственную охрану.



По фактам нападения на Стерненко осуществляется процессуальное руководство по трём уголовным производствам, ещё по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту нападения на Стерненко, отметив, что Стерненко является юристом и общественным деятелем, который противостоит коррумпированной местной власти в захвате земель и незаконных застройках в Одессе: «есть серьёзные основания считать, что одесская полиция причастна к саботажу расследования нападений на активиста».

Известный юрист Андрей Портнов сообщил об окончании очередной экспертизы. Результат не поменялся — умышленное убийство.

Кстати. Ирина Венедиктова заявила, что разговаривала с Портновым, однако по многим вещам «имеет с ним противоположное мнение».

Фото: Украинская правда, Думская