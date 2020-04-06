Экспертиза подтвердила: одесский активист таки совершил умышленное убийство

Очередная экспертиза по делу одесского активиста-убийцы Сергея Стерненко пришла к тому же выводу, что и предыдущие: фигурант совершил умышленное убийство.

О результатах исследования сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

«По члену организованного преступного сообщества, тупому радикалу, активисту и подсудимому по трём обвинениям в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях Стерненко, уроженцу Одесской области, 1995 г.р., в четвёртом уголовном производстве об убийстве в Одессе закончена очередная комиссионная экспертиза. Результат не поменялся — умышленное убийство», — пишет юрист.



«Требуем от правоохранителей сегодня же безотлагательно вручить подозрение и доставить находящегося под охраной Альфы убийцу в суд для взятия под стражу», — подчеркнул Портнов.



Ранее Портнов указывал на то, что организации, аффилированные с иностранными посольствами, а также финансируемые американцем Соросом, выступают в защиту Стерненко.

«Не владея материалами уголовного дела, функционеры иностранного влияния требуют освободить от уголовной ответственности убийцу, неоднократно подозревавшего в насильственных и корыстных преступлениях. Считаю делом чести правоохранительной системы быстро и жёстко взять его под стражу и осудить. И это хороший повод одновременно идентифицировать и зачистить всё радикальное кубло, которое придёт к нему на защиту. Всех, кто будет физически мешать его аресту, жёстко подавить и закрыть», — подчеркнул юрист.