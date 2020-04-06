Дело о незаконной продаже одесского «Краяна» отложили из-за карантина

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда под председательством Виктора Панкулича во второй раз отложила судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора САП по делу о незаконной продаже одесского завода «Краян».

Как сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook, судебное заседание перенесли на 30 апреля.

«Сегодня, 6 апреля, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось судебное заседание по делу «Краяна» (№ 521/17260/18). До начала судебного заседания защитниками поданы заявления о переносе рассмотрения дела в связи с продолжением действия карантинных мероприятий и невозможностью их участия в данном судебном заседании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения поданных заявлений суд признал причины неявки уважительными и отложил судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на 10 часов 30 апреля.

Как сообщала Одесса News, 17 марта не явились на заседание Апелляционной палаты ВАКС четыре адвоката подсудимых Загодиренко, Кравченко и Богдановой, не предупредив об этом суд и не указав причин неявки. Председательствующий судья Панкулич обязал этих подсудимых обеспечить явку своих адвокатов на апрельское заседание ВАКС.

24 января детективы НАБУ под процeсуальным руководством САП сообщили о подозрении депутату Олeгу Бабeнко, бывшему народному депутату Олeксандру Дубовому, экс-дeпутату Килийского райсовета Одeсской области Анатолию Коломийцу и экс-помощнице мэра Одессы Труханова Алёне Поповой. Их подозревают в завладении более 92 миллионов гривен из городского бюджета Одессы. По версии следствия, подозреваемые купили помещение завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

2 марта ВАКС вынес решение о заключении под стражу объявленной в розыск Алёны Поповой, которую подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

13 марта коллегия ВАКС завершила стадию рассмотрения ходатайств и заявлений участников и перешла к рассмотрению апелляционных жалоб участников апелляционного производства по делу одесского завода «Краян».