Министерство охраны здоровья второй год судится с ректором Одесского медина

Бывший ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан, уволенный 17 июля 2018 года, продолжает судебную тяжбу с Министерством здравоохранения за должность, которую занимал почти четверть века.

Об этом сообщает Думская.

«Сразу после увольнения, 20 июля 2018-го, Запорожан обратился в Приморский райсуд Одессы с иском, в котором требовал приостановить действие указа Минздрава о его увольнении и запретить проводить новый конкурс на замещение вакантной должности. Однако суд не принял иск к рассмотрению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив отказ в Одессе, уволенный ректор обратился в Печерский суд Киева, который уже 25 июля частично удовлетворил исковые требования и запретил МОЗ проводить новый конкурс. После этого Запорожан подаёт ещё один иск в этот же суд — с требованиями признать его увольнение незаконным, восстановить в должности, выплатить заработную плату за время «вынужденного прогула» и возместить моральный ущерб. 8 августа суд открывает производство по этому иску.

Рассмотрение дела по сути должно было начаться 23 октября 2018 года. Однако до конца 2019-го ни одно заседание по этому делу так и не состоялось по разным причинам: заминирование суда, болезнь судьи и т.п.

Подобное наблюдалось и до начала заседания, назначенного на 20 января, когда внезапно оказалось, что его не будет, поскольку судья Ирина Григоренко находится на дежурстве по уголовным делам. Вообще-то график дежурства судей составляется председателем суда заблаговременно, но, видимо, не в деле Запорожана. Интересно, что представители ректора также не явились. Подобные совпадения, по утверждению Думской, наводят на размышления о затягивании дела.

Следующее заседание назначено на 27 февраля. Битва за ректорское кресло продолжается.