Житель Одесской области за изнасилование своей падчерицы проведёт в тюрьме 7 лет

За изнасилование 14-летней падчерицы житель Подольского района Одесской области проведёт за решёткой 7 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Раздельнянский районный суд признал виновным 36-летнего жителя Подольского района в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Следствием установлено, что в начале июня этого года негодяй, находясь по месту своего проживания, в нетрезвом состоянии применил к своей 14-летней падчерице физическую силу и совершил половое преступление в отношении неё.

Приговором суда насильника приговорили к 7 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Ивановском районе Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование 12-летнего мальчика.