Из зала суда: 7 обвиняемых вскрыли себе вены после оглашения приговора

23 октября в Малиновском суде Одессы после оглашения постановления о продлении меры пресечения, обвиняемые в массовых беспорядках нанесли себе телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идёт о заключённых одесской колонии №51, устроивших в мае 2019 года массовые беспорядки с пожаром в этом пенитенциарном учреждении.

«В производстве судьи Черевко С.П. находится уголовное производство в отношении семи обвиняемых в совершении массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над лицами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие, что привело к тяжёлым последствиям и совершению нападения на администрацию учреждения исполнения наказаний лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ГУ «Южная исправительная колония №51».

Отмечается, что в результате беспорядков тогда была полностью парализована работа колонии, повреждено и уничтожено имущество на общую сумму 791 479 гривен 11 копеек, а также имущество ГУ «ОИК №14» на общую сумму 353 101 гривна, нанесены телесные повреждения 17 работникам администрации.

В зале суда семи обвиняемым по этому делу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

«После провозглашения постановления суда о продлении меры пресечения, обвиняемые собственноручно нанесли себе телесные повреждения на разные участки тела (акт аутоагрессии)», — говорится в сообщении.

Всем обвиняемым была предоставлена ​​соответствующая медицинская помощь.

Отмечается, что судьёй были приняты меры по усилению контроля за осмотром обвиняемых при их конвоировании в зал суда.

Следующее судебное заседание состоится 3 ноября в 14.00.

фото: пресс-служба Малиновского суда Одессы