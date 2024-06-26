6 лет тюрьмы получил сторонник «русского мира» из Одессы

В Одесской области по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, находившийся на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшом – заместителем директора росгвардии.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Как установило расследование, осуждённый дружил с ним ещё с юных лет, когда они проживали вместе в Одессе.

«Во время телефонных разговоров с Ильяшом он призывал к захвату города и всей территории Украины. Кроме того, фигурант «сливал» российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения — 15 лет с конфискацией имущества — получил агент ФСБ, действовавший в Одесской области, корректировавший воздушные удары России по территории южного региона Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy