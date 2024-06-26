В Одессе за каждого трудоустроенного переселенца дают 10 тыс грн работодателю

Одесской областной госадминистрацией совместно с Одесским областным центром занятости внедрена Программа занятости населения на 2024-2025 годы, в рамках которой для предпринимателей (участников государственной программы «Є-робота») предоставляется дополнительная (к другим государственным программам) материальная помощь.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской ООГА Олег Кипер.

Отмечается, что благодаря плодотворному сотрудничеству с неправительственными международными общественными организациями более 60 внутренне перемещённых лиц получили гранты на самозанятость/обучение, услуги юридической помощи, психосоциальной поддержки и психического здоровья.

«За первые полгода 2024 года трудоустроено 426 человек из числа ВПЛ, прошли профессиональное обучение 135 человек. Спасибо за плодотворное сотрудничество и реальную помощь благотворительным фондам и общественным организациям, среди которых «ACTED», «Израэйд ЮКРЕЙН», ООН (ПРООН), «КАРИТАС Одесса УГКЦ», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года для мариупольцев, живущих в Одессе, направлено 2 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

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