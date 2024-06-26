Житель Белгород-Днестровского района привёз с фронта целый арсенал оружия

Правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Белгород-Днестровского района в незаконных сделках с боевыми припасами и оружием, привезённого им с Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что разоблачили мужчину следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Во время обыска по месту его жительства в частном дома правоохранители обнаружили три корпуса осколочных гранат различной модификации, похожее на обрез ружьё, патрон к нему, штык-нож.

По предварительному заключению взрывотехников, при конструктивном сочетании между собой корпуса с зажиганиями образуют ручные осколочные гранаты, относящиеся к боеприпасам.

Всё изъятое следователи направили на экспертизу.

Задержанный объяснил, что: опасные предметы нашёл во время пребывания в Донецкой области.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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