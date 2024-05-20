В Одесской области на границе с Молдовой задержали сразу 11 «уклонистов»

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 11 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову.

Об этом 20 мая сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что нарушителей задержали на окраине села Староказачье Одесской области.

«Как выяснилось, жители Харьковской, Полтавской, Одесской и Черкасской областей – фолловеры закрытого телеграмм-канала, в котором им пообещали организацию беспрепятственного выезда за границу. Стоимость такой услуги для одного человека составляла от 3 тыс. до 15 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Мужчины прибыли в населённый пункт в пограничье, где их ожидал 30-летний водитель микроавтобуса. Информацию об этом пограничники получили от местного жителя.

В результате «уклонистов» задержали, как только они добрались до оговорённого места встречи.

На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, дела направлены в суд. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Как сообщала Одесса News, с 18 мая 2024 года инспекторы Госпогранслужбы в пунктах пропуска вправе проверять у отдельных категорий граждан наличие военно-учётных документов.

В мае 2024 года в Одесской области двое граждан Украины, организовавшие канал незаконной переправки лиц через государственную границу, разоблачены и задержаны оперативниками Южного регионального управления совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Фото: Госпогранслужба

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