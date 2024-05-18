18 мая вступил в силу обновлённый закон о мобилизации: что важно знать

В апреле в Украине приняли обновлённый закон о мобилизации, который сегодня, 18 мая, вступил в силу. Согласно одной из его норм, все военнообязанные в течение двух месяцев должны обновить для ТЦК свои персональные данные – через ЦНАП, электронный кабинет либо придя в военкомат.

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов, сообщает 17 мая пресс-служба Минобороны.

В Минобороны напомнили, что с 18 мая все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учётные данные.

«При обновлении данных направление на ВВК (военно-врачебную комиссию, — ред.) выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии», – заверили в украинском оборонном ведомстве.

«Резерв+» представляет собой анонсированный ранее «электронный кабинет военнообязанного», в котором, наряду с военкоматами и ЦНАП, украинцы могут обновить данные. Обновление данных онлайн происходит через приложение «Резерв+». Оно будет доступно для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая, – заявили в Минобороны.

Там добавили, что «Резерв+» предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре «Оберіг». Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После того, как человек закончит процесс обязательного обновления данных, в приложении «Резерв+» он сможет увидеть информацию о себе из реестра «Оберіг».

«Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы получите соответствующую отметку в военный билет», – указали в Минобороны.

С 18 июня в приложении «Резерв+» также появится QR-код, отсканировав который, представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе человека как военнообязанном, призывнике или резервисте, пообещали в Минобороны Украины.

В МВД объяснили, как мужчины с 18 мая будут получать услуги в сервисных центрах без предъявления военно-учётного документа.

«Во избежание распространения ложной информации, связанной с этим законом, сообщаем, что сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остаётся неизменным. Также заметим, что при обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учётного документа», — заявили в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, что при обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения лицу необходимо подать пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте; регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (ИНН); имеющееся удостоверение водителя.

При осуществлении перерегистрации транспортного средства или оформлении договора купли-продажи в сервисный центр МВД предоставляются такие документы: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте; регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (ИНН); свидетельство о регистрации транспортного средства; доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг гражданину необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Пограничники с 18 мая начали проверять военно-учётные документы у мужчин, подлежащих обязательной и необязательной проверке.

Инфографика: Укринформ, Госпогранслужба

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