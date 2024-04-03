Одесские пограничники задержали «уклонистов», бежавших в костюмах химзащиты

В Одесской области оперативники Подольского пограничного отряда совместно с пограничниками Белгород-Днестровского отряда с участием представителей управления стратегических расследований в Одесской области и следственных отделений полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 задержали группу лиц недалеко от села Граденицы Беляевского района.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Двое мужчин, они же организаторы, подыскивали потенциальных «клиентов», намеревавшихся незаконно пересечь границу. Их они подвозили в одно из сёл пограничной зоны и давали указания относительно их дальнейших действий. За свои услуги дельцы просили по 5300 долларов США с каждого. Однако часть суммы – 1000 долларов США, «клиенты» должны были перечислять на криптокошелёк», — сообщает подробности побега погранслужба.

Отмечается, что обладая данными о местонахождении организаторов и потенциальных нарушителей, оперативники провели мероприятия по их задержанию.

Поскольку маршрут должен был проходить через Кучурганский лиман, то за своих «клиентов» дельцы позаботились заранее. Для этого экипировали его в заброды защитного костюма.

Двум организаторам сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и избрана мера пресечения. Относительно восьми «путешественников» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Их досье направлены в суд.

В ожидании приговора суда и организаторы схемы незаконной переправки лиц из Украины в приднестровский регион Молдовы, которых в марте разоблачили на территории Киевской и Одесской областей правоохранители.

Было проведено 11 санкционированных обысков по местам их жительства и в автомобилях. Выявлена и изъята техника, необходимая для осуществления преступной деятельности: тепловизор, WI-FI-роутеры, устройства для поиска и обнаружения скрытого прослушивания, более 130 карт разных банков Украины, деньги и документы, позволявшие беспрепятственно добираться до погранрайонов.

Свои незаконные намерения подозреваемые реализовывали через Telegram чат-бот, где размещали объявления о предоставлении услуг по переправке в соседнюю страну. За эту помощь злоумышленники хотели по 6000 долларов США с одного человека с авансовым платежом в 1000 долларов США.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 26-летнего злоумышленника, намеревавшегося переправить в приднестровский регион Молдовы своего товарища.

Фото и видео: Госпогранслужба

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