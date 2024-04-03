К 15 годам за решёткой приговорён житель Одессы, передававший врагу данные о ВСУ

К 15 годам лишения свободы приговорён житель Одессы, который передавал врагу данные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений и бронетехники ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Предатель признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали — осуждённый после начала полномасштабного вторжения был завербован представителем спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Он собирал разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и передвижения бронетехники по территории Одесской области.

«Еще одной задачей осуждённого было выявление артиллерийских подразделений ВСУ вблизи южного фронта. Правоохранители задержали агента в июне 2022 года при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска изъяли мобильный телефон с поличным», — информирует прокуратура.

Приговора суда осуждённый ожидал под стражей.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года к 8 годам за решёткой приговорена информатор из Черноморска Одесской области, которая «сливала» врагу позиции украинских защитников.

Фото: Одесская облпрокуратура

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