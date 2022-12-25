Одессе с моря угрожают 24 ракеты «Калибр»

В Чёрном море корабельная группировка врага увеличена до 1️4 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителей.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Суммарное снаряжение «Калибрами» может достигать 24. Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов».

ОК «Юг» предупреждает быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как сообщала Одеса News, по данным американского Института изучения войны (ISW), оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на левом берегу Днепра и в Крыму.

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