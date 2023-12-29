На территорию Польши залетел неопознанный объект во время атаки России на Украину

В воздушное пространство Польши со стороны Украины сегодня утром вошёл нераспознанный воздушный объект, за которым наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польской Республики.

«В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы из Украины влетел нераспознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны», — говорится в коммюнике Оперативного командования всех видов Вооружённых Сил Польши.

Подчёркивается, что «в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование привлекло имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Министр обороны Польши отреагировал на появление в воздушном пространстве страны нераспознанного объекта.

“По причине появления в воздушном пространстве Польши нераспознанного объекта государственные органы отреагировали немедленно. Через посредство Бюро национальной безопасности я контактирую с президентом, премьер-министром, начальником Генштаба и оперативным командующим Вооружёнными силами», — написал он

Отмечается, что неидентифицированный воздушный объект был обнаружен в районе города Замосць Люблинского воеводства, что «можно связать» с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России.

По его словам, сигнал объекта на радаре был потерян, следовательно, ведутся поиски.

Президент Польши Анджей Дуда и глава польского правительства Дональд Туск провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с появлением неизвестного воздушного объекта в Польше.

Об этом в сети X сообщили Туск и глава политического кабинета президента РП Марцин Масталерек.

«После встречи с командованием польской армии и руководителями спецслужб я провёл разговор с президентом Польши. Мы все вместе работаем по безопасности Польши”,- написал Туск.

Спикер Оперативного командования ВС РП Яцек Горышевский сказал об интенсивной работе по установлению причины и траектории полёта объекта.

“Мы изучаем записи наших радиолокационных систем, они подробно анализируются… Также идёт наземный поиск. В настоящее время в поисках задействовано более 20 военных на месте потери сигнала, чтобы детально изучить все сценарии”, — отметил Горышевский.

Одесса News информировала, что, по заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 29 декабря 2023 года Россией были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты, есть погибшие и пострадавшие. Сначала оккупанты традиционно атаковали Shahed с северного и юго-восточного направлений, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА Shahed-136/131. Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего 18 самолётов, которые вышли на рубежи пуска около 6.00 и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy