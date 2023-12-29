Главнокомандующий ВСУ рассказал подробности ракетной атаки РФ

Перед тем, как ударить по Украине ракетами, российские оккупанты атаковали территорию страны дронами Shahed.

Об этом в Telegram 29 декабря заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня ночью враг нанёс массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Сначала оккупанты традиционно атаковали Shahed с северного и юго-восточного направлений, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА Shahed-136/131. Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего 18 самолётов, которые вышли на рубежи пуска около 6.00 и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55», – отметил Залужный.

По его словам, около 5.00 из Курской области враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины.

«В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/»Искандер-М» из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России. В 6.30 был зафиксирован взлёт пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из Астраханской области. Также из самолётов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59″, – подчеркнул Залужный.

Он уточнил, что минувшей ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины были уничтожены 27 дронов Shahed-136/131″ и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Для справки. Ракеты типов «Кинжал», С-400/С-300, Х-22 и «Искандер-М» сбить не удалось.

По данным Нацполиции, в результате российского удара в Украине 18 погибших и более 130 пострадавших.

Одесса News информировала, что в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря четыре человека погибли, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина. В больницах города остаётся 18 пострадавших.

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