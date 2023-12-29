В Хаджибейском районе Одессы работает штаб для жителей повреждённых домов

В Хаджибейском районе Одессы работает оперативный штаб для жителей повреждённых домов.

Об этом сообщает Telegram «Одесса. Официально».

Отмечается, что районный оперативный штаб развёрнут по адресам: ул. Средняя, 24, ул. Картамышевская, 14, ул. Зелёная, 44 (возле Храма) .

Он будет работать в ближайшие дни с 9:00 до 16:00.

«Сотрудники Хаджибейской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, по графику с 8:30 до 17:00 или по телефонам: (048)-734-95-28 (048)-734-95-29.

Одесса News информировала, что в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря три человека погибли, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина. В больницах города остаётся 18 пострадавших.

Фото: Оdessa Online

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