Враг уничтожил знаковую достопримечательность Одессы — Морвокзал

Гостиница на Морском вокзале в Одессе была знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же враг уничтожил её.

В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Как уточняют в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» и ударными БПЛА типа «Shahed». Пуски «шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ), «Калибров» – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Чёрного моря (районы Феодосия, Новороссийск), «Ониксов» – из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»; 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено: 11 крылатых ракет «Калибр»; 19 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Одесса News информировала также и о других разрушениях после ракетного обстрела ночью 25 сентября 2023 года: в складском помещении, зернохранилищах и в одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадала женщина, она в больнице.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Силы обороны юга Украины

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