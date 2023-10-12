Ночью над Одесской областью сбито 10 беспилотников: каковы последствия атаки

В ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и южного направлений – Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (Крым).

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 «Shahed-131/136».

Как сообщают Силы обороны Юга, в их зоне ответственности ночная атака врага была направлена по припортовой инфраструктуре.

«Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта. 14 БпЛА «Shahed-131/136″ было уничтожено в зоне ответственности Сил обороны Юга: 4 – в Николаевской, 10 – в Одесской областях», — говорится в сообщении.

К сожалению, попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области (в Измаильском районе), а также частные дома мирных жителей. Возникшие пожары оперативно ликвидированы.

Предварительно известно об одном раненом гражданском лице. Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер уточнил, что это женщина 1935 г.р., получившая термические ожоги. В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщала Одесса News, Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны в южных регионах Украины в ночь на 10 октября.

Инфографика: ВС ВСУ

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