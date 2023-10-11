Одесский театр «Маски» отметил 20-летие

В этом году театр «Маски» отмечает 20-летний юбилей. Два десятилетия назад в помещении бывшего кинотеатра «Дружба» открылся уникальный культурный центр – театр комик-труппы «Маски» под названием «Дом клоунов».

Тогда к открытию театра была приурочена премьера поэтической комедии Бориса Барского в постановке Георгия Делиева «Отелло». Все эти годы театр радовал зрителей новыми постановками, такими как: «Динер-шоу», «Ночная симфония», «Орфей и Эвридика», «Вечер поэзии Б. Барского», ежегодными актёрскими «капустниками».

8 октября 2023 года ко дню рождения театра произошло сразу два масштабных события.

Во-первых, Укрпочта выпустила и погасила марку, посвящённую легендарному театру «Маски», которую можно приобрести прямо в театре.

Во-вторых, состоялась премьера обновлённого спектакля «Моцарт и Сальери», который перестали играть после ухода из жизни композитора и актёр Юрия Кузнецова, автора музыки к этому спектаклю. Ему и был посвящён вечер.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy