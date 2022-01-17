Одесский Дом клоунов приглашает на феерическое шоу, насыщенное юмором

«Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — в помещении Дома клоунов в Одессе 22 января.

Прожив с женой в счастливом браке 30 лет, у тебя не появлялось желания её бросить и уйти? — Уйти? Нет. Убить – да! Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды… Супружеская пара Еврей и Эвридика прожили много лет вместе. В итоге друг друга на дух не переносят. Но и друг без друга жизни себе не представляют. Перебранки, ссоры, смешные и нелепые выяснения отношений. И тут уже в дело вмешивается мистика… Ну, послал Еврей Эвридику к дьяволу! И услышали это послание в преисподней,избавили его от супруги. Эйфория, счастье, свобода! Надолго ли? Следом приходит ощущение одиночества, грусти и тоски. Настойчивые требования безутешного супруга вернуть Эвридику. Как говорится: порой и чёрт боится мыслей, что зреют в женской голове! И, чудо — Эвридику возвращают! А вместе с ней споры, ссоры, ругань, тёрки и семейные разборки! Всё возвращается на круги своя.

В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски».

Действующие лица: Еврей — Народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Фей — Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов. Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов.

Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев.

Цена билетов от 180 до 350 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите к 19 часам в Дом клоунов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

