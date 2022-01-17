Интернациональную футбольную команду «Черноморец» пополнил болгарин

19-летний форвард Мартин Петков продолжит карьеру в одесском клубе.

Об этом сообщил ФК»Черноморец».

Сообщается, что болгарин перешёл в одесскую команду из «Левски». Несмотря на юный возраст, у Мартина за столичный клуб 67 игр, 6 забитых мячей и 5 результативных передач во всех турнирах. Мартин был в «Левски» стабильным игроком основы.

«Петков — работоспособный нападающий, с таким типом игроков любит и умеет работать Роман Григорчук. Мартин не стоит на месте в ожидании мяча, это форвард всегда заряженный на движение и борьбу. Он регулярно помогает команде выйти из обороны в атаку, хорош в отборах, а чистым подкатам на своей половине поля у Петкова могут поучиться даже топовые защитники. Несмотря на не самый высокий рост, новый нападающий моряков полезен и в воздушных единоборствах. Алгоритм эффективности Мартина Петкова предельно прост: отобрал — отдал — открылся — получил — забил. Почаще бы так в Одессе!», — с надеждой сообщается на сайте клуба.

Таким образом, на проходящих сейчас в Турции зимних сборах игроков «Черноморца» участвуют футболисты из Швеции, Словении, Болгарии, Черногории, Эквадора.

Кстати. 18 января на тренировочных сборах «Черноморец» сразится с польским клубом «Лехия» (Гданьск). Игру планируется провести на одном из полей футбольного центра «Лимак» (начало в 16−00 по украинскому времени). 22 января — матч с футболистами команды «Дрита» (Гнилане, Косово), 23-го — ФК «Приштина» (Косово), 26-го — «Шкупи» (Скопье, Северная Македония).

Фото: ФК»Черноморец»

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