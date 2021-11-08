Одесситки заняли не самые лучшие места в теннисном рейтинге: что будут делать

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 8 ноября.

Об этом сообщает XSPORT.

Cогласно обновлённому рейтингу, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина опустилась на одну позицию и теперь занимает 15-е место.

На три позиции поднялась Даяна Ястремская — 97-е место.

Наиболее стремительное падение у Екатерины Козловой — 13 позиций — 145-е место.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти. В первой тройке также Арина Соболенко из Беларуси и чешка Барбора Крейчикова.

Для улучшения рейтинга надо побеждать. С этой целью Даяна Ястремская и Екатерина Козлова приняли решение выступать на турнире серии WTA 250 в Линце (Австрия). Однако Даяна завершила выступление на турнире, проиграв в первом же круге Жасмин Паолини (WTA, 51) 4:6, 6:3, 2:6.

За два с четвертью часа украинка 7 раз подала навылет, допустила 5 «двойных» и реализовала 3 брейк-поинта из 12. Итальянка выиграла 5 геймов на подаче соперницы. Это третье поражение Даяны в очных встречах с Жасмин – последнее произошло на прошлой неделе в Италии.

Екатерина Козлова в финале квалификации на участие в австрийском турнире обыграла румынку Ану Богдан со счётом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 38 минут, в течение которых Козлова ни разу не подала навылет и не делала двойных ошибок. У Богдан было восемь эйсов и три двойные ошибки. Также Козлова реализовала три из девяти брейк-пойнтов, тогда как Богдан использовала два из шести.

Первая же ракетка Украины Элина Свитолина пока не играет. Она, как сообщала Одесса News, получила именную звезду на «Площади звёзд» в Киеве, рассматривает кандидатуры на должность своего нового тренера и собирается к родным в Одессу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.