«Зазвездилась»: одесской теннисистке в Киеве открыли именную звезду

В честь одесской теннисистки, бронзового призёра Олимпиады в Токио Элины Светолиной открыли именную звезду на «Площади звёзд» в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что спортсменка прилетела в Украину и собственноручно презентовала 51-ю звезду на спортивной площади.



«Благодарю вас за эту награду. Я горжусь представлять Украину на международной арене. Мне всегда приятно возвращаться в Украину. Открытие звезды в мою честь означает только то, что меня здесь любят. Именно такие люди мотивируют меня работать и двигаться вперёд. Первым делом планирую посетить родителей и бабушку. Тренировочный процесс хочу возобновить в декабре и уже готовиться к новому сезону, к турнирам в Австралии», — сказала Элина Свитолина.

Также она подытожила прошлый теннисный сезон и рассказала о ситуации с новым тренером.

«Мы пока рассматриваем кандидатуры тренера. Я особо не беспокоюсь об этом, ведь ещё есть время. Собственно, в ближайшие недели я и определюсь, с кем буду работать следующий год. Подытоживая прошлый сезон, я не могу назвать его провальным. Была медаль на Олимпиаде, которая забрала много сил, были определённые сложные психологические моменты. Я стараюсь не фокусироваться на плохом, а двигаться вперёд», – рассказала теннисистка.

Во время открытия звезды по поручению президента Украины Владимира Зеленского Светолину наградили орденом княгини Ольги за заслуги 3-й степени.

«Элина является одной из самых ярких звёзд. Мы все вместе с Вами переживали во время Ваших выступлений на Олимпийских играх, все плакали, когда Вы завоевали бронзовую медаль на этих соревнованиях. Для Вас это, безусловно, очень важно, но, кроме медали на Олимпиаде, у Вас есть и другие важные достижения в карьере. Элина является той спортсменкой, которая поощряет многих приходить в теннис и на собственном примере показывает, как нужно работать», — сказал президент ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский.

Как сообщала Одесса News, Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила состоянием на 1 ноября мировой рейтинг, согласно которому первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из топ-10 одиночного рейтинга WTA, опустившись на 14-е место с 6-го.

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