Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг одесских спортсменок

Первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина осталась на третьей строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 16 сентября.

Как сообщает XSport, новое личное достижение установила одесситка Даяна Ястремская (1795 очков), впервые в карьере став 28-й «ракеткой» мира.

Также представительница одесского региона в первой сотне мирового рейтинга — Екатерина Козлова (851) — поднялась на 72-ю строчку.

Отмечается, что на вершине рейтинга WTA — австралийка Эшли Барти (6501), второй идёт чешка Каролина Плишкова (6415).

Свитолина и Ястремская планируют выступить на турнире WTA Premier, который пройдёт с 14 по 20 октября в Москве. Окончательный список игроков, которые приедут на Кубок Кремля, будет опубликован сегодня, 16 сентября, когда истечёт дедлайн заявочного периода. Помимо Свитолиной и Ястремской из топ-30 мирового рейтинга, в Москве планируют выступить Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.

Свитолина не играла на Кубке Кремля с 2016 года, когда дошла до полуфинала. Тогда одесситка призналась, что ей поступали угрозы из-за выступления в России. Вероятнее всего, турнир в России необходим Элине, чтобы пробиться на Итоговый турнир WTA.

Ястремская же не играла в Москве с 2017 года, когда уступила Ольге Савчук на старте квалификации. Также до конца сезона Даяна планирует выступить на турнирах в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.