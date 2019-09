В Куяльнике вышли на Чумацкий шлях

На живописном берегу Куяльницкого лимана в с. Корсунцы под Одессой развернулся масштабный этно-фестиваль «Чумацкий шлях».

Здесь можно было поупражняться в народных ремёслах, вкусно поесть на свежем воздухе, увидеть оригинальные арт-проекты и потанцевать под живую музыку, пишет Культурометр.

В секторе фудкорта предлагали шашлыки, мясные нарезки, шурпу и уху.

«Прямо в воде раскинулся лэнд-арт проект «Паутина» и инсталляция кристаллов «Соль воды», а на суше в борьбе с порывами ветра, закрепили фотопроект «Сложные соединения». Кураторы проектов, которые собираются как отдельные модули, в фигуры или композиции, видят в этом конструктор больших размеров.

«Соли — это сложные соединения, они похожи на судьбы людей, на взаимодействие между нами и миром. Соединение молекул приводит к жизни. Соединение людей приводит к развитию мира. Весь наш мир — это сложные соединения», — подчеркивают кураторы.

Зрителей, пришедших на этно-фестиваль, развлекали Кристина Соловей, одесский октет «Деньги Вперёд», проект «Бандура и битбокс»/Георгий Матвеев и Виктор Чернев, The best of sympfo rock от камерного оркестра Одесской областной филармонии.

Здесь можно было научиться каллиграфии, поработать на наковальне, сплести игрушку из соломы, собрать собственную соль для ванной на основе солей Куяльницкого лимана, осмотреть живые скульптуры.

Фото: Культурометр