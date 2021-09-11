В Одессе проходит фестиваль спорта

11 сентября ко Дню физической культуры и спорта Украины в Одессе проходит масштабный Фестиваль спорта JUST UP 2021.

Как передаёт корреспондент Одесса News, с самого субботнего утра организаторы готовили для участников и зрителей увлекательную программу: мастер-классы фитнес-клубов под руководством известных фитнес-инструкторов, мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе, семейный турнир по шахматам и традиционный легкоатлетический забег «Вверх по Потёмкинской».



Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём физкультурника и открытием фестиваля и наградил заслуженных спортсменов и их тренеров грамотами Одесского горсовета и муниципальной премией «Спортивная столица».



Награды, в частности, получил чемпион Украины по бадминтону Владимир Колузаев, олимпийская чемпионка по каратэ Анжелика Терлюга и другие именитые одесские спортсмены и тренеры.

В рамках празднования запланированы различные спортивные развлечения, розыгрыш призов среди активных болельщиков и участников Фестиваля.

Праздник здоровья и спорта традиционно открылся легкоатлетическим забегом «Вверх по Потёмкинской». Начало забега — у подножия лестницы, финиш — на последней ступеньке. Присоединиться может каждый, независимо от возраста.

Программа легкоатлетического забега «Вверх по Потёмкинской лестнице» здесь.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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