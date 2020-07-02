«МетроСтарс» — «Аделаида Кометс»: как начнётся игра?

«МетроСтарс» и «Аделаида Кометс» сыграют 3 июля, предлагайте свой вариант прогноза. «МетроСтарс» прошлую очную встречу выиграли. Смогут ли ещё раз повторить свой успех?

«МетроСтарс» отлично продемонстрировал себя в прошлом сезоне. Правда вот, у команды произошёл переломный момент в игре, где она в семи тура никак не могла победить и получила из-за этого шестое место в таблице.



Однако это не помешало выступать в плей-оффе НПЛ. Клуб на своём пути к финалу расправился с такими командами, как «Аделаида Рэйдерс» (4:0), «Аделаида Олимпикс» (2:1) и «Аделаида Кометс» (4:0).

Уже к финалу силы убавились, и он не сумел справиться с «Кэмпбеллтаун Сити» (0:3). В текущем первенстве «оранжево-красные» в лиге смотрятся неплохо. Они за четыре матча успели набрать семь очков, и все благодаря двум победам и одному ничейному результату.

«Аделаида Кометс» прошлый год закончила на второй строчке. Команда под конец лиги решила собраться и на протяжении семи игр не проигрывала, что и позволило занять такое высокое место. Далее в плей-офф ей явно не повезло. Клуб в первой стадии получил поражение от «Кэмпбеллтаун Сити» (1:2), а позже уже в полуфинале ему пришлось терпеть неудачу в матче с «МетроСтарс» (0:4). На такой ужасной ноте он и закончил сезон.



В текущем первенстве «сине-чёрные», видно, остались в отличной форме и уже в пяти товарищеских играх показали свой боевой настрой. Они за пять встреч всего лишь раз потерпели неудачу, а именно против «МетроСтарс» (4:5). В чемпионате «кометы» находятся на девятом месте, благодаря трём победам подряд.

«МетроСтарс» отлично выступал в прошлом сезоне и сейчас, видимо, не собирается сбавлять обороты. «Команда за последние десять игр проиграла всего дважды. И именно в этих двух матчах, где были поражения, не успела забить. Гости, как всегда, на высоком уровне. Они показывают отличную игру не только в родных стенах, но и на выезде. Команда в трёх из пяти матчах на выезде одержала виктории» — сообщает https://www.vse-pro-sport.com.ua/.