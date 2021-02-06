ФК «Черноморец» пополнился четырьмя игроками из киевского «Динамо»

Футбольный клуб «Черноморец» заключил арендные соглашения с четырьмя футболистами ФК «Динамо» (Киев).

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

5 февраля перед началом тренировки новобранцам были вручены именные игровые футболки.



В составе новичков:

Роман Бодня , родился 21 июня 2001 года. Рост — 182 см, вес — 72 кг. Начинал играть в «Интере» (Днепропетровск) и «Шахтёре» (Донецк). Воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Участвовал в юношеской лиге УЕФА. Защищал цвета юношеских сборных Украины

, родился 21 июня 2001 года. Рост — 182 см, вес — 72 кг. Начинал играть в «Интере» (Днепропетровск) и «Шахтёре» (Донецк). Воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Участвовал в юношеской лиге УЕФА. Защищал цвета юношеских сборных Украины Артур Ващишин родился 11 июня 2000 года в Дубно (Ровенская область). Рост — 183 см, вес — 76 кг. Начинал заниматься футболом в «БРВ-ВIК» (Владимир-Волынский), воспитанник академии «Динамо» (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Участвовал в юношеской лиге УЕФА. Защищал цвета юношеских сборных Украины

родился 11 июня 2000 года в Дубно (Ровенская область). Рост — 183 см, вес — 76 кг. Начинал заниматься футболом в «БРВ-ВIК» (Владимир-Волынский), воспитанник академии «Динамо» (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Участвовал в юношеской лиге УЕФА. Защищал цвета юношеских сборных Украины Вадим Мащенко родился 26 июля 2000 года. Рост — 185 см, вес — 74 кг. Начинал играть в ДЮСШ «Олимп» (Старобельск) и ДЮФШ «Заря» (Луганск). Воспитанник академии ФК «Динамо» (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Защищал цвета юношеских сборных Украины.

родился 26 июля 2000 года. Рост — 185 см, вес — 74 кг. Начинал играть в ДЮСШ «Олимп» (Старобельск) и ДЮФШ «Заря» (Луганск). Воспитанник академии ФК «Динамо» (Киев). Выступал в динамовских командах U-19 и U-21. Защищал цвета юношеских сборных Украины. Даниил Сухоручко родился 21 февраля 2000 года. Рост — 191 см, вес — 84 кг. Воспитанник академии ФК «Динамо» (Киев). Выступал в «Динамо» Киев и «Арсенал-Киев». В профессиональном футболе забил 30 голов в 87 играх.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, соглашение рассчитано на полгода.

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