Одесситки на Australian Open: у Свитолиной травма спины, Ястремская вышла в 1/4 финала

Одесская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) в Мельбурне в 1/8 финала Australian Open-2024 в одиночном женском разряде обыграла белоруску Викторию Азаренко (№26 WTA) со счётом 7:6, 6:4.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Это была четвёртая очная встреча соперниц, счёт стал 2:2. Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема».

Отмечается, что Ястремская отказалась делать совместное фото с соперницей перед матчем (Азаренко, представляющая Беларусь, выступала в Мельбурне в нейтральном статусе).

В 1/4 финала Ястремская сыграет против теннисистки из Чехии Линды Носковой (№50 WTA). Носкова в третьем раунде Australian Open преподнесла сенсацию, обыграв первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши.

Затем чешка играла с первой «ракеткой» Украины, одесситкой Элиной Свитолиной, но во время турнира Элина травмировала спину и отказалась продолжать игру, что и дало возможность Носковой пройти дальше.

В первом сете одесситка взяла медицинский тайм-аут, проигрывая 0:2, и вызвала на корт тренера-физиотерапевта. После паузы Свитолина проиграла следующий гейм и при счёте 0:3 досрочно завершила матч по причине проблем со спиной.

Свитолина боролась за свой третий четвертьфинал на Australian Open и первый с 2019 года. Ранее теннисистка десять раз доходила до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Её лучшим результатом на соревнованиях этой серии остаётся полуфинал на Wimbledon (2019, 2023) и US Open (2019).

«У меня был спазм, или я не знаю точно, что это, но это была стреляющая боль, которую я почуствовала в первом гейме, во время последних двух очков. Я ничего не могла сделать. Полностью заблокировало спину. Конечно, очень грустно…», — прокомментировала ситуацию Элина Свитолина.

По её словам, Элина надеется вернуться к тренировкам через неделю. «Конечно, у меня будет долгий перелёт и это не помогает. В каком-то смысле мне придётся жить одним днём, восстанавливаться, делать сканирование, как только я вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, у меня не будет ничего серьёёзного.

На вопрос о самочувствии, Элина ответила, что чувствуете себя плохо: «Спина попросту заблокировалась. Поясница полностью заблокирована. Поэтому, да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Это очень странное чувство».

Как сообщала Одесса News, турнир «Большого шлема» Australian Open-2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд – 86,5 млн австралийских долларов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy