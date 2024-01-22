В Одессе отметили День Соборности

22 января по случаю государственного праздника — Дня Соборности Украины — проходят торжественные мероприятия.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», сегодня в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В церемонии приняли участие руководители области и города, депутаты, представители Вооружённых Сил Украины и ведомственных структур, духовенства и общественности.

В храмах Одессы проходят молебны за единство Украины.

Для справки. День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января, праздник посвящён объединению страны, которое впервые за многие столетия состоялось в 1918-1919 годах. В 2019 году Украина отметила 100-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Одесса News информировала о праздничном концерте 21 января в честь Дня Соборности Украины в Одесском театре оперы и балета.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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