В Одесском оперном театре пройдёт концерт ко Дню Соборности Украины

21 января, в День Соборности Украины, в Одесском театре оперы и балета пройдёт концерт.
Оперный присоединится к символической цепи Соборности собственным музыкальным экскурсом по разнообразной Украине: аутентичные поздравления с карпатских вершин, зажигательные буковинские и бессарабские мотивы.
В программе концерта камерной музыки «Украина. Признание в любви» прозвучит особая композиция, написанная американским композитором Крейгом Кортни, как посвящение нашей стране в бурные дни войны.
На языке музыки украинских композиторов — киевлян Николая Лысенко и Юрия Шевченко, львовянина Анатолия Кос-Анатольского, крымского татарина Алемдара Караманова — музыканты будут признаваться в любви к Украине.
Продолжительность концерта 1 час.
Приходите к 12 часам.
Стоимость билетов 150 гривен. Их можно купить здесь.
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