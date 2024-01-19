В Одесском оперном театре пройдёт концерт ко Дню Соборности Украины

21 января, в День Соборности Украины, в Одесском театре оперы и балета пройдёт концерт.

Оперный присоединится к символической цепи Соборности собственным музыкальным экскурсом по разнообразной Украине: аутентичные поздравления с карпатских вершин, зажигательные буковинские и бессарабские мотивы.

В программе концерта камерной музыки «Украина. Признание в любви» прозвучит особая композиция, написанная американским композитором Крейгом Кортни, как посвящение нашей стране в бурные дни войны.

На языке музыки украинских композиторов — киевлян Николая Лысенко и Юрия Шевченко, львовянина Анатолия Кос-Анатольского, крымского татарина Алемдара Караманова — музыканты будут признаваться в любви к Украине.

Продолжительность концерта 1 час.

Приходите к 12 часам.

Стоимость билетов 150 гривен. Их можно купить здесь.

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