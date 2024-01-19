Дождались: в Одессе рухнула стена корпуса инфекционки — памятника архитектуры

19 января произошло обрушение части стены циркульного корпуса Одесской инфекционной больницы.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, здание является памятником архитектуры национального значения, находится в крайне неудовлетворительном/аварийном состоянии и 5 лет не эксплуатируется.

Отмечается, что в результате обрушения пострадавших нет.

Как заверил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов, специалистами профильных служб мэрии и учёными Одесской государственной академии строительства и архитектуры будут проведены обследования здания и даны рекомендации по первоочередным действиям.

Учитывая, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы будут согласовываться с государственными органами.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении нынешнего владельца особняка Гавсевича -памятника архитектуры — и руководителя предприятия-подрядчика по факту умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины).

Фото и видео: «Одесса»

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