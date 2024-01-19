Куда пойти в Одессе на выходных 20-21 января

20-21 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

20 января в Доме клоунов состоится спектакль театра «Маски» «Моцарт и Сальери». Все события, описанные в данной пьесе, основаны на реальных фактах. Имена и фамилии главных героев изменены. И абсолютно неважно, как зовут главных героев, ибо эта история могла произойти не только с ними. Она близка и знакома любому из нас. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

21 января, в День Соборности Украины, в Одесском театре оперы и балета пройдёт концерт. Продолжительность — 1 час. Приходите к 12 часам. Стоимость билетов 150 гривен.

До 21 января фотовыставку «Состояние – жизнь!» проводит Одесский муниципальный музей частных коллекций имени А.В. Блещунова в своём выставочном пространстве «Квартира №6». Шесть одесских авторов выставки — Влада Мартыновская, Айелет Турецкая, Наталья Байбарза, Людмила Килькова, Екатерина Трескунова и Игорь Погорелов — закончили курс фотографии в студии известного мастера Александра Якимчука. Шесть различных стилей, объединённых любовью к жизни, силой внутреннего мира, силой духа людей, которые смело делятся своим светом, светом свободы, светом любви.

21 января концерт «Приглашение на вальс» в Одесской областной филармонии. Волшебное событие, посвящённое праздничному и волшебному миру вальса. Признанные профессионалы на сцене. Незабываемые впечатления и торжественные эмоции для зрителя. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 14 часам. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

До 4 февраля в Одесском национальном художественном музее фотовыставка украинских фотографов «Смелые нести свет». На представленных снимках запечатлено, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать, помогая друг другу во время массовых отключений света.

До 5 февраля ретроспективу ивано-франковского женского видео-арта «Приходят и отходят» открыл Одесский национальный художественный музей. Каждую работу на специальном устройстве можно неспешно рассмотреть от начала и до конца. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а.

До 5 февраля персональная выставка «МоЯ метафора» Павла Бреттера будет открыта в универсальном читальном зале Централизованной библиотечной системы для детей Одессы. Скульптор Павел Бреттер учился в Одесском художественном училище имени М.Б. Грекова и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев). Адрес: ул. Екатерининская, 67.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Одесса News, Думская

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy