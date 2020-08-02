6 августа в Летнем театре «Морвокзал» будет смешно

6 августа в одесском летнем театре «Морвокзал» Студия «Квартал 95» представляет Improv show.

Всё, что происходит в программе, рождается на сцене. Атмосфера шоу — абсолютно живые эмоции! Шоу создаётся прямо здесь и сейчас.

После карантинного перерыва комики готовы дарить смех и радость! А вы готовы к порции качественного юмора?

Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу «Вечерний Киев», «Лига Смеха», «Рассмеши комика», «Женский Квартал»: Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили своё мастерство на самых громких телевизионных проектах и знают, как завести зал!

Improv Live Show — юмор, которого так не хватало во время самоизоляции:

— меткий юмор на актуальные темы

— скетчи, которые вы не увидите на телевидении

— импровизация без цензуры

— шоу без режиссуры и сценария

— остро, пикантно, остроумно

Начало в 20:00.

Цена билетов от 300 до 650 гривен.

Их можно купить здесь.