На судоверфи в Индии обрушился кран, погибли 11 человек

1 августа в индийском городе Вишахапатнам штата Андхра-Прадеш в результате обрушения крана на судоверфи погибли 11 рабочих.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По заявлению местной полиции, внезапное обрушение подъёмного крана произошло в полдень, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж конструкции и пусконаладочные работы. Из 11 погибших четверо были сотрудниками государственной судоверфи Hindustan Shipyard, остальные — рабочие подрядной организации.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI

— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020