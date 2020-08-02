На судоверфи в Индии обрушился кран, погибли 11 человек

1 августа в индийском городе Вишахапатнам штата Андхра-Прадеш в результате обрушения крана на судоверфи погибли 11 рабочих.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По заявлению местной полиции, внезапное обрушение подъёмного крана произошло в полдень, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж конструкции и пусконаладочные работы. Из 11 погибших четверо были сотрудниками государственной судоверфи Hindustan Shipyard, остальные — рабочие подрядной организации.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI — The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020

Отмечается, что судоверфь закупила упавший кран весом около 70 тонн ещё два года назад, но так официально и не вводила его в эксплуатацию. Недавно судоверфь отдала на аутсорсинг одной частной организации выполнение работ по установке крана.

Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди уже распорядился провести расследование причин инцидента.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года в порту немецкого города Росток упал один из крупнейших в мире кран, ранения получили пять человек.

В феврале 2020 года на территории морского порта Черноморск Одесской области произошла авария с перегружателем серы. Обошлось без жертв. Повреждена портовая техника и железнодорожный состав.