Турки уничтожают свой самолёт в одесском аэропорту

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в одесском аэропорту 21 ноября прошлого года, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции.

Как сообщает «Думская», бригада из десяти турецких специалистов уже несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы, хотела перегнать самолёт в Стамбул или на одно из ремонтных авиапредприятий Украины, однако в связи с деформацией передней части фюзеляжа «боинг» окончательно признан не подлежащим восстановлению.

Отмечается, что с 23 ноября самолёт находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. Сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле.



Всё ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели отправят в ремонт, после чего самолёт утилизируют при помощи спецтехники.

Как сообщала Одесса News, вечером 21 ноября 2019 года, совершая посадку в Одессе в условиях сильного бокового ветра, пилоты турецкого нацперевозчика совершили серьёзную ошибку, едва не приведшую к трагедии. Boeing 737-800, регистрационный номер TC-JGZ, выкатился за пределы ВПП, пропахал несколько сотен метров по грунту, а затем частично вернулся на бетонку. К счастью, никто из 132 пассажиров рейса не пострадал.

Фото: Сергей Смоленцев/Думская