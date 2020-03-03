В Затоке охрана использовала слезоточивый газ против антизастройщиков

В Затоке Одесской области активисты и местные жители, протестуя против стройки на пляже в районе станции «Лиманская», сломали забор и кирпичную кладку объекта.

Охрана в ответ применила слезоточивый газ, пишет Думская.



«Охранники пытаются силой помешать активистам, применяют слезоточивый газ. Полиция в конфликт не вмешивается. Несколько активистов жалуются на боль в глазах, им вызвали скорую», — пишет издание.



По словам местных жителей, у застройщика есть только разрешение установить деревянный настил. Однако он залил бетоном участок пляжа площадью около 400 кв. м и начал строить стены.

По мнению издания, в строительстве заинтересованы владельцы базы «Портовик». У них есть родственники в правоохранительных органах. У застройщика были планы построить на бетонной подушке крытое кафе и оградить забором общественный пляж.

«Полицейские пообещали открыть уголовное производство. На этом акция завершилась», — резюмирует издание.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года жители Затоки собрались на митинг перед Одесской облгосадминистрацией, добиваясь отмены решения о застройке пляжной зоны.

Фото и видео: Думская