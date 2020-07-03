В Одессе ведутся активные работы по подъёму танкера Delfi с мели

Работы по поднятию танкера Delfi, который в ноябре 2019 года напоролся на волнорез одесского пляжа «Дельфин» и частично затонул, выполнены уже на 80%.

Об этом заявила советник министра инфраструктуры Владислава Криклия Яника Мерило на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что на место аварии привезли 9 внутрикорпусных подушек, которые позволят поднять нос судна со дна. Изготовлено 5 внешних пневматических подушек для установки вдоль главной палубы танкера, чтобы поднять его правый борт.



«На метр откачана вода из центрального танка и с помощью робота в два танка подведены проводники для заведения подушек. Подготовлено оборудование для установки и одновременного заполнения воздухом подушек. Работы постоянно и активно продолжаются», — заверила Мерило.



«Чтобы танкер больше не загрязнял Чёрное море, владелец провёл герметизацию люков. Также поверхность воды между судном и бонами очистили сорбентом «Эконадин», который применяется для оперативной ликвидации разливов. Параллельно проводятся электромонтажные работы, необходимые для подъёма Delfi», — сообщила советник министра.

Она напомнила, что Морская администрация (Государственная служба морского и речного транспорта Украины) установила, что работы по поднятию танкера должны быть завершены до 20 июля (конечный срок).

«Если судовладелец не поднимет корабль до этой даты, ответственными за поднятие станут должностные лица госпредприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ). Но, по закону, у АМПУ право выполнить эти обязанности, а не обязательства. И это ключевое. Поэтому министерство инфраструктуры обратилось к АМПУ с таким предложением: если собственник не поднимет танкер до 20 июля, администрация возьмёт эти работы на себя за счёт судовладельца», — уточнила Мерило.

В настоящее время ответственным за поднятие танкера является капитан Одесского морского порта.

Мерило также объяснила, почему АМПУ и Мининфраструктуры до сих пор не подняли корабль сами: «Думаю, это вопрос, который многих волнует. Ответ прост: частью 3-й статьи 123 Кодекса торгового мореплавания Украины предусмотрено, что если имущество, которое затонуло, представляет непосредственную угрозу безопасности судоходства, жизни или здоровью людей, загрязнения окружающей среды, а владелец имущества, которое затонуло, не поднимает его в срок, установленный капитаном морского порта, только тогда администрация морского порта имеет право за счёт владельца затонувшего имущества принять необходимые меры к его немедленному поднятию, а при необходимости — к его уничтожению или удалению другим способом».

Как сообщала Одесса News, ранее в Одесской ОГА планировали, что владелец судна «Делфи» решит его судьбу до 25 января. Купаться в море в районе места аварии на данный момент запрещено.

Фото: Одесса News, ТАЙМЕР