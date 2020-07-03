ВАКС продлил действие меры пресечения руководителям Одесского припортового

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на заместителя директора Одесского припортового завода и начальника отдела ОПЗ, которым инкриминируют причинение свыше 93 млн грн. ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на заместителя директора и начальника отдела Одесского припортового завода. Подозреваемые обязуются не отлучаться за пределы Одессы, Южного и Лиманского района Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда», — говорится в сообщении.

Постановлением суда подозреваемым также запрещено «общение с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве и предусмотрено хранение в Государственной миграционной службе Украины паспортов для выезда за границу.

Отмечается, что срок действия обязанностей заместителю директора продлён до 1 сентября, а руководителю отдела ОПЗ — до 20 августа.

Кстати. Высший антикоррупционный суд 6 марта избрал меру пресечения заместителю директора АО «Одесский припортовый завод» Степану Киминчиджи в виде залога в размере 1 млн 51 тыс. грн.

7 марта суд также избрал меру пресечения в виде залога в размере 630 тыс. грн начальнику отдела ОАО «Одесский припортовый завод» Игорю Чечельницкому.

Их подозревают в организации схемы, по которой ОАО «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определённой компании по ценам ниже рыночных, вследствие чего госпредприятию нанесён ущерб свыше 93 млн грн.