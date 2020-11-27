Одесский припортовый наконец-то получил лицензию на медицинский кислород

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство жидкого медицинского кислорода.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что решение о выдаче лицензии АО «ОПЗ» на осуществление хозяйственной деятельности по промышленному производству кислорода жидкого медицинского было обнародовано 27 ноября на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Однако, для производства кислорода теперь ещё нужно его зарегистрировать.

В АО «ОПЗ» проинформировали, что предприятием проводится работа по подготовке документов на регистрацию лекарственного средства — кислорода жидкого медицинского.

Как сообщала Одесса News, дирекция Одесского припортового завода подала все документы в Минздрав для получения лицензии на производство медицинского кислорода, и надеялась её получить до 11 ноября.