Верховный суд Украины отказался выполнять решение Стокгольмского суда по ОПЗ

Решение Верховного Суда об отказе компании Ostchem Holding Limited во взыскании с ПАО «Одесский припортовый завод» 250 млн долл. по решению Стокгольмского арбитража окончательное и обжалованию не подлежит.

Об этом председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Верховный Суд удовлетворил апелляцию ФГИ и ОПЗ и отказал Ostchem в исполнении решения Стокгольмского арбитража. Это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Точка. Я считаю, что этот вердикт суда — наглядное доказательство эффективности нашей работы», — сказал Сенниченко.

По его мнению, «это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода».

«Теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен, что его право собственности на ОПЗ не смогут обжаловать кредиторы. Мы в Фонде убеждены, что это поможет расширить пул потенциальных покупателей и кардинально повысить стоимость актива», — отметил глава приватизационного ведомства.

Отвечая на вопрос, существует ли риск для ОПЗ, если Group DF пойдёт за исполнением решения в суды других стран, Сенниченко ответил, что это возможно «в теории», а «на практике — нет смысла». Своё мнение он объяснил тем, что активы Одесского припортового завода сосредоточены в Украине.

«Теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более — претендовать на всё предприятие», — подытожил Сенниченко.

При этом, по его словам, после приватизации «новый владелец сможет наладить работу завода и достичь такого согласия с Group DF, которое устроит стороны».

По данным ФГИУ, претензии Ostchem по основному долгу составили 193 млн долл., еще 57 млн ​​долл. пени, а также 67,7 млн долл. начисленных процентов.

Как сообщала Одесса News, Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма своим решением от 25 июля 2016 года обязал ПАО «Одесский припортовый завод» уплатить компании Ostchem Holding Limited («Остхем Холдинг Лимитед», Республика Кипр) 193 257 811,22 долл., которые являются необжалованным непогашенным основным долгом, и 57 977 343,37 долл., которые являются необжалованным начисленным штрафом, в соответствии с контрактом купли-продажи природного газа от 25 января 2013 года.

Определением Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года удовлетворено заявление компании Ostchem Holding Limited, признано и выдано разрешение на исполнение указанного арбитражного решения.

Компания Ostchem Holding Limited с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Дмитрия Фирташа — монопольными покупателями продукции завода с марта 2013 года.

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