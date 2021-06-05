Апелляционный суд Одессы оставил в силе приговор убийце Дашеньки Лукьяненко

Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор жителю пгт Ивановка Николаю Тарасову, приговорённому к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет Укринформ.

«Коллегия судей Одесского апелляционного суда рассмотрела жалобы со стороны представителей потерпевшей стороны и прокуратуры, которые просили отменить приговор суда первой инстанции и назначить подсудимому Тарасову за совершённое преступление пожизненное заключение. Суд принял постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций — приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 года оставлен без изменений», — сказали в суде.

Как сообщала Одесса News, 20 января 2021 года Раздельнянский райсуд приговорил Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Суд также частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому со стороны родителей убитой, требовавших 100 млн грн моральной компенсации — убийца должен возместить родственникам жертвы 800 тыс. грн.

Следствие установило, что 13 июня 2019 года Тарасов, заметив Дарью Лукьяненко на дороге возле своего дома, силой затащил в помещение, избил, а когда девочка потеряла сознание, пытался изнасиловать.

Тарасов нанёс девочке несколько ударов острым предметом в шею. Дарья скончалась на месте. После этого мужчина бросил тело девочки в выгребную яму, где его и обнаружила полиция 19 июня 2019 года.

Фото: Одесса News, Пушкинская

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий