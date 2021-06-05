В Гонконге обычное парковочное место продали за $1,3 миллиона

В Гонконге парковочное место для автомобиля продали почти за 1,3 миллиона долларов, что установило новый рекорд на местном рынке недвижимости.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Insider.

Отмечается, что проданное паркоместо в 12,5 квадратных метров расположено в элитном районе, где дома стоят более 10 млн долларов.

Таким образом, один квадратный метр стоил около 74 350 долларов США.

«Это, безусловно, самое дорогое место для парковки автомобилей в Гонконге», — заявил представитель компании по продаже недвижимости Centaline Property Agency Уильям Лау.

Кстати, предыдущий рекорд цены на парковочное место в Гонконге был установлен в 2019 году. Тогда его цена достигла 979 тысяч долларов США.

Как сообщала Одесса News, Гонконг считается одним из самых дорогих городов мира.

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