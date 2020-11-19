Какой город мира считается самым дорогим

Самыми дорогими городами мира являются Цюрих, Париж и Гонконг.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС и новый отчёт Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что Сингапур и Осака, которые в прошлом году возглавляли рейтинг вместе с Гонконгом, опустились в рейтинге.

Согласно отчёта, жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африке и Восточной Европе стала дешевле с прошлого года, в то время как в городах Западной Европы — дороже. В большинстве китайских городов цены выросли из-за напряжённости между США и КНР.

На Западную Европу приходится четыре из десяти самых дорогих городов в рейтинге: Цюрих и Париж занимают первое место, а Женева и Копенгаген — седьмое и девятое соответственно.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.