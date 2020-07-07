MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Труханов стал вторым в рейтинге мэров с высоким риском коррупции

Труханов стал вторым в рейтинге мэров с высоким риском коррупции

-в-очках.jpg

Издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.

Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, занял мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
  • Одесса (Геннадий Труханов)
  • Николаев (Александр Сенкевич)
  • Полтава (и.о. Александр Шамота)
  • Луцк (и.о. Григорий Пустовит)

Полный рейтинг мэров: где самые высокие риски коррупции ((первыми в рейтинге те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге получил лучшую совокупную оценку).

  • Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
  • Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл
  • Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла
  • Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов
  • Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов
  • Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов
  • Киев (Владимир Кличко) 41 балл
  • Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла
  • Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла
  • Ривне (Владимир Хомко) 46 баллов
  • Сумы (Александр Лысенко) 47 баллов
  • Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов
  • Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов
  • Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов
  • Днепр (Борис Филатов) 51 балл
  • Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 балла
  • Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов
  • Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов
  • Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов
  • Львов (Андрей Садовый) 61 балл
  • Тернополь (Сергей Надал) 62 балла
  • Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла

Отмечается, что всего в рейтинге 22 позиции. При его составлении учитывались прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, данные е-деклараций и информация об образе жизни мэров.

На место Труханова в рейтинге повлияли и уголовные производства против него, сообщили в издании.

Накануне местных выборов рейтинг поможет читателям дать правильную оценку своей власти, – считают авторы исследования.

Пятёрка лучших: кто получил высокие оценки

  • Винница (Сергей Моргунов)
  • Тернополь (Сергей Надал)
  • Львов (Андрей Садовый)
  • Житомир (Сергей Сухомлин)
  • Хмельницкий (Александр Семчишин)

Как сообщала Одесса News, в начале июля НАБУ провела обыски в Одессе, собирая доказательства по нескольким громким делам — завода «Краян», «расширения» Западного кладбища и присвоения земли под аэродромом «Школьный».

Просмотров: 348

Смотрите также...

scroll to top