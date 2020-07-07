Труханов стал вторым в рейтинге мэров с высоким риском коррупции

Издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.

Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, занял мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов

Одесса (Геннадий Труханов)

Николаев (Александр Сенкевич)

Полтава (и.о. Александр Шамота)

Луцк (и.о. Григорий Пустовит)

Полный рейтинг мэров: где самые высокие риски коррупции ((первыми в рейтинге те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге получил лучшую совокупную оценку).

Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов

Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл

Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла

Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов

Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов

Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов

Киев (Владимир Кличко) 41 балл

Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла

Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла

Ривне (Владимир Хомко) 46 баллов

Сумы (Александр Лысенко) 47 баллов

Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов

Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов

Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов

Днепр (Борис Филатов) 51 балл

Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 балла

Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов

Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов

Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов

Львов (Андрей Садовый) 61 балл

Тернополь (Сергей Надал) 62 балла

Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла

Отмечается, что всего в рейтинге 22 позиции. При его составлении учитывались прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, данные е-деклараций и информация об образе жизни мэров.

На место Труханова в рейтинге повлияли и уголовные производства против него, сообщили в издании.

Накануне местных выборов рейтинг поможет читателям дать правильную оценку своей власти, – считают авторы исследования.

Пятёрка лучших: кто получил высокие оценки

Винница (Сергей Моргунов)

Тернополь (Сергей Надал)

Львов (Андрей Садовый)

Житомир (Сергей Сухомлин)

Хмельницкий (Александр Семчишин)

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