Труханов стал вторым в рейтинге мэров с высоким риском коррупции

Издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.
Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, занял мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
- Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
- Одесса (Геннадий Труханов)
- Николаев (Александр Сенкевич)
- Полтава (и.о. Александр Шамота)
- Луцк (и.о. Григорий Пустовит)
Полный рейтинг мэров: где самые высокие риски коррупции ((первыми в рейтинге те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге получил лучшую совокупную оценку).
- Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов
- Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл
- Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла
- Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов
- Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов
- Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов
- Киев (Владимир Кличко) 41 балл
- Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла
- Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла
- Ривне (Владимир Хомко) 46 баллов
- Сумы (Александр Лысенко) 47 баллов
- Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов
- Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов
- Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов
- Днепр (Борис Филатов) 51 балл
- Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 балла
- Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов
- Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов
- Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов
- Львов (Андрей Садовый) 61 балл
- Тернополь (Сергей Надал) 62 балла
- Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла
Отмечается, что всего в рейтинге 22 позиции. При его составлении учитывались прозрачность распределения бюджета, расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, данные е-деклараций и информация об образе жизни мэров.
На место Труханова в рейтинге повлияли и уголовные производства против него, сообщили в издании.
Накануне местных выборов рейтинг поможет читателям дать правильную оценку своей власти, – считают авторы исследования.
Пятёрка лучших: кто получил высокие оценки
- Винница (Сергей Моргунов)
- Тернополь (Сергей Надал)
- Львов (Андрей Садовый)
- Житомир (Сергей Сухомлин)
- Хмельницкий (Александр Семчишин)
Как сообщала Одесса News, в начале июля НАБУ провела обыски в Одессе, собирая доказательства по нескольким громким делам — завода «Краян», «расширения» Западного кладбища и присвоения земли под аэродромом «Школьный».